Riera bestätigt Geldstrafe für Frankfurts Burkardt

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera hat eine Geldstrafe von Stürmer Jonathan Burkardt aus disziplinarischen Gründen bestätigt. «Er hat etwas gemacht, das intern bestraft werden musste. Ich habe es mit der Gruppe geklärt, er hat es akzeptiert. Er hat sich entschuldigt. Das ist für mich das Wichtigste», sagte Riera vor dem Saisonfinale, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum gegen den VfB Stuttgart stattfindet.

Die «Bild» hatte zuvor berichtet, dass der Angreifer mit einer Strafe von 20.000 Euro sanktioniert wurde, weil er Riera beim Gastspiel bei Borussia Dortmund (2:3) in der vergangenen Woche beleidigt habe. Details bestätigte der Spanier nicht. Burkardt sei «so ein netter Charakter», stellte der Trainer fest. Das Aus des Chefcoachs gilt als beschlossen und dürfte zeitnah nach dem Spiel gegen Stuttgart verkündet worden.

Riera hat «fantastischen Sommer» vor sich

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Riera störte sich vor allem daran, dass die Geschichte und die Strafe an die Öffentlichkeit durchgesteckt wurden. «Das verärgert mich nicht, es macht mich traurig», sagte der 44-Jährige über die veröffentlichten Medienberichte. Frankfurt droht in dieser Saison die Europapokal-Plätze zu verpassen und muss neben einem eigenen Erfolg am 34. Spieltag auf fremde Hilfe hoffen.

Auf die Frage, ob er über ein möglicherweise letztes Spiel für die Eintracht nachgedacht habe, sagte Riera: «Darüber habe ich noch keine halbe Sekunde nachgedacht. Ich denke an Stuttgart und die Fans. Ich habe einen fantastischen Sommer vor mir.» Der Nachfolger von Dino Toppmöller hat einen gültigen Vertrag bis 2028. Doch sein Verhältnis zur Mannschaft gilt als zerrüttet. Auch die Fans pfiffen ihn jüngst aus.