Fußball-Bundesliga

Riera bestätigt Geldstrafe für Frankfurts Burkardt

Vor dem Saisonfinale in Stuttgart ploppt bei Eintracht Frankfurt noch ein Thema auf: Stürmer Jonathan Burkardt soll Albert Riera beleidigt haben. Dieser bestätigt eine Strafe - ohne Details zu nennen.

Riera spricht über die Strafe für Jonathan Burkardt. Foto: Bernd Thissen/dpa
Riera spricht über die Strafe für Jonathan Burkardt.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera hat eine Geldstrafe von Stürmer Jonathan Burkardt aus disziplinarischen Gründen bestätigt. «Er hat etwas gemacht, das intern bestraft werden musste. Ich habe es mit der Gruppe geklärt, er hat es akzeptiert. Er hat sich entschuldigt. Das ist für mich das Wichtigste», sagte Riera vor dem Saisonfinale, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor eigenem Publikum gegen den VfB Stuttgart stattfindet.

Bild

Die «Bild» hatte zuvor berichtet, dass der Angreifer mit einer Strafe von 20.000 Euro sanktioniert wurde, weil er Riera beim Gastspiel bei Borussia Dortmund (2:3) in der vergangenen Woche beleidigt habe. Details bestätigte der Spanier nicht. Burkardt sei «so ein netter Charakter», stellte der Trainer fest. Das Aus des Chefcoachs gilt als beschlossen und dürfte zeitnah nach dem Spiel gegen Stuttgart verkündet worden.

Riera hat «fantastischen Sommer» vor sich

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Riera störte sich vor allem daran, dass die Geschichte und die Strafe an die Öffentlichkeit durchgesteckt wurden. «Das verärgert mich nicht, es macht mich traurig», sagte der 44-Jährige über die veröffentlichten Medienberichte. Frankfurt droht in dieser Saison die Europapokal-Plätze zu verpassen und muss neben einem eigenen Erfolg am 34. Spieltag auf fremde Hilfe hoffen.

Bild

Auf die Frage, ob er über ein möglicherweise letztes Spiel für die Eintracht nachgedacht habe, sagte Riera: «Darüber habe ich noch keine halbe Sekunde nachgedacht. Ich denke an Stuttgart und die Fans. Ich habe einen fantastischen Sommer vor mir.» Der Nachfolger von Dino Toppmöller hat einen gültigen Vertrag bis 2028. Doch sein Verhältnis zur Mannschaft gilt als zerrüttet. Auch die Fans pfiffen ihn jüngst aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krösche über Riera: «Heute ist der Trainer kein Thema»
Fußball-Bundesliga

Krösche über Riera: «Heute ist der Trainer kein Thema»

Albert Riera gerät als Frankfurter Coach immer stärker unter Druck. Nach der Niederlage gegen den HSV verteidigt Sportvorstand Krösche die Pressekonferenz des Spaniers - jedoch ohne klares Bekenntnis.

02.05.2026

Eintracht braucht Sieg in Mainz - Spielt Burkardt?
Fußball-Bundesliga

Eintracht braucht Sieg in Mainz - Spielt Burkardt?

Im Kampf um einen internationalen Startplatz benötigt Eintracht Frankfurt im Gastspiel bei Mainz 05 dringend drei Punkte. Für einen Spieler ist es eine ganz besondere Partie.

20.03.2026

Hoffnungsträger Burkardt zurück: «Es hat Spaß gemacht»
Fußball-Bundesliga

Hoffnungsträger Burkardt zurück: «Es hat Spaß gemacht»

Viel fehlt nicht zu einem überraschenden Punktgewinn von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern. Trainer Albert Riera gewinnt positive Erkenntnisse. Der Überraschungskapitän gibt das Ziel vor.

22.02.2026

Frankfurts verletzte Stürmer: Nun auch noch Knauff
Fußball-Bundesliga

Frankfurts verletzte Stürmer: Nun auch noch Knauff

Die Offensivabteilung von Eintracht Frankfurt schrumpft immer mehr. Wieder fällt im Team des neuen Trainers Albert Riera ein Stürmer aus - und das vor dem Bayern-Spiel.

17.02.2026

Noch kein Burkardt-Comeback bei Eintracht Frankfurt
Fußball-Bundesliga

Noch kein Burkardt-Comeback bei Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hofft gegen Mönchengladbach auf das Ende der Sieglos-Serie. Noch nicht mithelfen kann Torjäger Burkardt.

13.02.2026