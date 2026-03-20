Eintracht braucht Sieg in Mainz - Spielt Burkardt?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Startplatz-Garantie hat Jonathan Burkardt bei seiner erstmaligen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte von Albert Riera nicht erhalten. «Ich werde nicht sagen, ob er spielt oder nicht», verkündete der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ganz salopp.

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14 Jahre lang trug Burkardt das Trikot der Mainzer, ehe er im Sommer 2025 in die Mainmetropole wechselte. Nun kommt es zum Wiedersehen mit dem Club, in dem Burkardt fast sein ganzes Fußballer-Leben verbracht hat. Doch Sentimentalitäten haben bei Riera im knallharten Business Bundesliga keinen Platz.

Für Riera zählen keine persönlichen Befindlichkeiten

«Der Name ist egal, der Pass ist egal, das Alter ist egal. Es ist egal, ob du der Schönste im Team bist und die Frauen es mögen, wenn du spielst. All das kümmert mich nicht. Mich interessiert nur, welche Spielerpersönlichkeiten wir in Mainz brauchen», sagte der Spanier.

Ob Burkardt erste Wahl sein wird, ließ er offen. Genauso wie seine Taktik. Immerhin schloss Riera nicht aus, möglicherweise erstmals in dieser Saison auf eine Doppelspitze zu setzen. «Das ist eine Option. Wir sind bereit dafür», sagte der 43-Jährige. Klar ist: Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Rasmus Kristensen und Torwart Kaua Santos stehen nicht zur Verfügung.

Foto: Manu Fernandez/AP/dpa Kehrt mit Eintracht Frankfurt erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück: Jonathan Burkardt. (Archivbild)

Den Mainzern wäre es recht, sollte Burkardt wie zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim nur auf der Bank sitzen. «Jonny braucht nicht viele Möglichkeiten. Er ist sehr effizient, ein Spieler mit technischen Fähigkeiten, der einen Riecher hat», sagte 05-Trainer Urs Fischer über den 25 Jahre alten Stürmer.

Eintracht braucht einen Sieg

Egal, für wen sich Riera entscheidet, für den Eintracht-Coach zählt nur eines: «Wir wollen mehr Tore schießen als wir bekommen.» Schließlich benötigen die Frankfurter im Kampf um einen internationalen Startplatz jeden Punkt. Als Tabellensiebter beträgt der Rückstand der Hessen auf Rang sechs, der definitiv für Europa reicht, sieben Zähler.