Eintracht Frankfurt in Mainz gefordert
Auf Eintracht Frankfurt wartet bei Mainz 05 eine schwere Aufgabe.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hofft im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 auf drei wichtige Punkte im Kampf um einen internationalen Startplatz. In der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) stehen Trainer Albert Riera mit Ausnahme von Torwart Kaua Santos und Außenspieler Rasmus Kristensen alle Profis zur Verfügung.
Für Stürmer Jonathan Burkardt ist es eine besondere Partie, kehrt er nach seinem Wechsel zur Eintracht im Sommer des Vorjahres doch erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück. Ob der 25-Jährige von Beginn an spielen darf, ließ Riera allerdings offen.
Der letzte Frankfurter Sieg in Mainz liegt bereits fünf Jahre zurück. Im Januar 2021 siegte die Eintracht durch einen Doppelpack von André Silva mit 2:0.