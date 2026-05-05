Matthäus sagt Riera-Aus in Frankfurt voraus: «Selbst schuld»

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Meinung von Lothar Matthäus hat der umstrittene Trainer Albert Riera keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Der deutsche Rekordnationalspieler sieht den Spanier nicht nur als Hauptverantwortlichen für die aktuelle sportliche Lage beim hessischen Fußball-Bundesligisten, sondern auch für die angespannte Stimmung.

«Ich wünsche keinem Trainer einen Rauswurf, ich selbst habe so etwas aus anderen Gründen selbst erlebt, aber Riera ist ein bisschen selbst schuld. In Frankfurt hat sich in den vergangenen drei, vier Monaten alles um den Trainer gedreht, auch durch einige Aussagen, die Riera getroffen hat», schrieb Matthäus in seiner Kolumne beim Bezahlsender Sky.

Foto: Florian Wiegand/dpa Trainer Albert Riera soll Eintracht Frankfurt auch in Dortmund betreuen. (Archivbild)

Medienberichten zufolge sitzt Riera trotz der sportlichen Talfahrt auch beim Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) auf der Trainerbank. Nach der Partie beim BVB soll entschieden werden, ob Riera sein Amt auch am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ausüben darf. «Ich glaube nicht, dass Riera noch eine Zukunft in Frankfurt haben kann. Dafür ist zu viel passiert», befand Matthäus.

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Matthäus: Trainerwechsel hat nichts gebracht

Riera folgte im Februar auf Dino Toppmöller, konnte mit vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen aber wenig überzeugen. Kritisiert werden neben den Ergebnissen auch sein Umgang mit der Mannschaft. Das Verhältnis zu Führungsspielern wie Mario Götze oder Jonathan Burkardt gilt als distanziert. Auch bei den Fans hat er durch sein Auftreten an Rückhalt verloren. Zuletzt sorgte Riera mit einer Wutrede gegen die Medien für Aufsehen.