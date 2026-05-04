Bericht: Eintracht auch in Dortmund mit Trainer Riera

Frankfurt/Main (dpa) - Albert Riera sitzt trotz der sportlichen Talfahrt von Eintracht Frankfurt und der anhaltenden Kritik an seiner Person auch im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank der Hessen. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Demnach erhält der 44 Jahre alte Spanier am kommenden Freitag ein Endspiel.

Nach der Partie beim BVB soll entschieden werden, ob Riera sein Amt auch am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ausüben darf. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus - der Vertrag von Riera gilt bis zum 30. Juni 2028 - soll es nach Informationen des Blattes nicht geben.

Eintracht-Coach hat jeglichen Kredit verspielt

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Riera hatte bei der Eintracht Anfang Februar die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten. Seine Bilanz fällt mit vier Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen jedoch bescheiden aus.

Durch das 1:2 gegen den Hamburger SV waren die Frankfurter am vergangenen Spieltag sogar aus den Europapokalplätzen gefallen und drohen die als Saisonziel ausgegebene Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zu verpassen. Sportvorstand Markus Krösche hatte nach der Partie ein Bekenntnis zu Riera vermieden.