Lernort für Kinder

Frankfurt will ehemalige Vogelschutzwarte kaufen

Die ehemalige Vogelschutzwarte in Frankfurt am Main soll zukünftig ein Bildungsraum werden. Dafür plant die Stadt den Kauf des Gebäudes.

Die Stadt plant den Kauf der ehemaligen Vogelschutzwarte. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Die Stadt plant den Kauf der ehemaligen Vogelschutzwarte. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Frankfurt am Main hat den Kauf der ehemaligen Vogelschutzwarte beschlossen. Dies teilte die Stadt heute mit. Das Gebäude, welches derzeit noch der Forstverwaltung des Landes Hessen, gehört, soll in Zukunft ein Bildungsraum werden. 

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Die ehemalige Vogelschutzwarte soll als Auslagerungsort für die sanierungsbedürftige GrünGürtel-Waldschule dienen, welche seit etwa drei Jahren nur teilweise nutzbar ist, heißt es weiter. Der Kauf des Gebäudes soll demnach die Gesamtsanierung der Waldschule ermöglichen. 

In dem neuen Bildungsraum sollen Kinder dann mehr über nachhaltige Lebensweisen lernen. »Für Kinder und Jugendliche fehlt in der Bildungsregion ein Angebot für die Förderung ökologischen Verständnisses sowie für nachhaltige Entwicklung und Lebensweise an einem außerschulischen Lernort«, so Bildungs- und Baudezernentin Sylvia Weber.

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