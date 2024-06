Frankfurter Ausländerbehörde wird eigenständiges Amt

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Die Ausländerbehörde in Frankfurt am Main wird ab Juli zu einem selbstständigen Amt und damit aus dem Ordnungsamt herausgelöst. Die Umstrukturierung soll die Behörde schneller, flexibler und bürgerfreundlicher machen, wie Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Freitag mitteilte. Auch die Personalsituation der Behörde soll verbessert werden, um den in vergangenen Jahren aufgelaufenen Berg an Anträgen zu reduzieren, wie es in der Mitteilung hieß.