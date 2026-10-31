«Gen Z regelt»-Proteste

Frankfurter Demo wegen Pyrotechnik kurz gestoppt

Auch in Frankfurt geht die Generation Z auf die Straße. Die Teilnehmerzahl steigt im Verlauf des Nachmittags beträchtlich. Wegen Pyrotechnik wird der Demonstrationszug kurz angehalten.

Das Zünden von Pyrotechnik führte zu einem kurzen Stopp der Demonstration in Frankfurt. Foto: Florian Wiegand/dpa
Das Zünden von Pyrotechnik führte zu einem kurzen Stopp der Demonstration in Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Demonstrationszug der Initiative «Gen Z regelt» in Frankfurt ist wegen Pyrotechnik zwischenzeitlich von der Polizei gestoppt worden. Kurz darauf setzten sich die Protestierenden wieder in Bewegung. In den Bereichen, in denen Pyrotechnik gezündet worden sei, werde der Aufzug nun enger begleitet, teilte die Polizei mit.

Die Zahl der Demonstranten erhöhte sich im Verlauf des Nachmittags deutlich. Zunächst war von hunderten, dann von rund 2.500 Menschen die Rede gewesen. Zuletzt sprach die Polizei von 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Veranstalter nannten die Zahl 9.000.

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