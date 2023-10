Frankfurter Ex-OB Feldmann stellt Aufnahmeantrag ruhend

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister und langjährige SPD-Politiker Peter Feldmann findet vorerst keine neue politische Heimat bei der Linken in Hessen. Feldmann habe seinen Antrag auf Mitgliedschaft auf ruhend gestellt, man führe noch Gespräche, sagte Martina van Holst, Mitglied im Landesvorstand der Linken am Samstag auf Anfrage. In der Partei gebe es Widerstand gegen eine Mitgliedschaft Feldmanns.