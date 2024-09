Frankfurter Kultureinrichtungen erhalten Millionenbetrag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit 1,5 Millionen Euro fördert die Commerzbank in den kommenden Jahren die Alte Oper, das Schauspiel Frankfurt und die Oper. Die Summe «geht dabei zu gleichen Teilen an die drei Häuser und wird gleichmäßig über die nächsten zehn Jahre verteilt ausgezahlt», teilte die Bank mit. Jede der Einrichtungen erhalte damit 50.000 Euro pro Jahr. «Frankfurt ist unser Hauptsitz und die Commerzbank fest in der Stadt verankert. Dieser Verbundenheit möchten wir mit der langfristig angelegten Kulturförderung Ausdruck verleihen», hieß es. Die Kulturdezernentin der Stadt, Ina Hartwig (SPD), ergänzte: «Es zeigt die Verbundenheit mit unserer Stadt und hilft uns, in Zeiten von angespannter Haushaltslage eine Planungssicherheit für die Häuser zu gewährleisten.»