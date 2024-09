Frankfurter OB schreibt Scholz und Lindner wegen Commerzbank

Frankfurt (dpa) - Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) hat in Briefen an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor den Folgen der drohenden Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit gewarnt. «Diese Entwicklung birgt potenzielle Risiken, die nicht nur die Stadt Frankfurt am Main, sondern auch den Bankenstandort Deutschland betreffen», heißt es in den Schreiben, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.