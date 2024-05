Frankfurter Städtepartnerschaft mit Lwiw unterzeichnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen größte Stadt hat nun eine Partnerstadt in der Ukraine. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) unterzeichnete gemeinsam mit dem Bürgermeister von Lwiw am Montag den Städtepartnerschaftsvertrag im Kaisersaal im Frankfurter Römer. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 2. Mai der Städtepartnerschaft zugestimmt.