Frankfurter Straßenbahnfahrer «Bahnbabo» geht in Rente

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Grinsen, Pilotenbrille und Muskeln sind sein Markenzeichen: Der als «Bahnbabo» bekannte Frankfurter Straßenbahnfahrer Peter Wirth geht zum Herbst in Rente. «Der Bahnbabo chillt dann einfach mal sein Leben», sagte Wirth der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Vorher hatte Wirth seinen geplanten Ruhestand auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt gemacht und an seine Follower appelliert, sich als Bahnfahrer zu bewerben: «Bitte liebe Leute, helft dem Mangel an Fahrpersonal entgegenzuwirken und bewerbt euch jetzt als Schienenbahnfahrer.» Er werde im Oktober «in den wohlverdienten Ruhestand gehen», erklärte er vergangene Woche. Mehrere Medien berichteten.

In Frankfurt gilt Wirth als lokale Berühmtheit. Menschen würden ihn auf der Straße erkennen, auf seinen Fahrten grüßen und Fotos mit ihm in den sozialen Medien teilen, sagte er. Besonders bekannt: Seine Spagat-Übungen und humorvollen Bahndurchsagen. Er schreibt Gedichte, trägt diese auf seinen Fahrten vor und will die Menschen mit seiner Poesie «im Herzen erreichen». Doch der Dienst am Kunden sei nicht mehr so populär, meint Wirth. Das sei es aber, was ihn noch immer am Job als Straßenbahnfahrer reize. «Ich transportiere nicht, ich entertaine auch.»