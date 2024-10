Frankfurts bekanntester Straßenbahnfahrer geht in Rente

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der «Bahnbabo» macht Schluss: Zum letzten Mal ist der in Frankfurt wohl bekannteste Straßenbahnfahrer Peter Wirth zu einer Linienfahrt mit einer Straßenbahn angetreten. Nach 36 Dienstjahren und einem Monat führte seine letzte Fahrt vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Fechenheim. Am Hauptbahnhof warteten bereits mehrere Fans auf den 63 Jahre alten Tramfahrer, die sowohl Autogramme und Geschenke bekamen als auch verteilten. So schenkte ihm etwa eine Frau ein selbstgeschriebenes Gedicht - ganz in Anlehnung an Wirth selbst, der seine Fahrgäste des Öfteren mit seiner Poesie unterhielt.