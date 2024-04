Frankfurter Verkehrsprojekt als «Blaupause»

Das Research Lab for Urban Transport der Frankfurt University hatte Verkehrszählungen und Befragungen durchgeführt sowie externe Datenquellen ausgewertet. Am Ende stand ein «positives Fazit» - und die Empfehlung, die Umgestaltung des Oederwegs zu verstetigen und in anderen Straßen anzuwenden. Der Baukasten der Maßnahmen könne als «Blaupause» verstanden werden und sollte Einzug in den Katalog hessischer Musterlösungen finden, sagte Studienleiter Dennis Knese.