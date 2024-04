Nur vier Kilometer neue Landesstraßen in letzter Wahlperiode

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der vergangenen hessischen Wahlperiode 2019 bis 2024 sind nur vier Kilometer an neuen Landesstraßen gebaut worden. Das teilt der neue Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) auf Anfrage der FDP-Landtagsopposition in Wiesbaden mit. Grund dieser Zurückhaltung war die Devise «Erhalt vor Neubau» der damaligen schwarz-grünen Landesregierung. Jedes Jahr wurden laut Mansoori seit 2018 jeweils mehr als 100 Kilometer Landesstraße in Hessen saniert.