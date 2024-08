Land will an Investitionen in Radwege festhalten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung will an der Förderhöhe beim Ausbau von Radwegen an Landesstraßen festhalten. Dies gelte trotz schwieriger werdender Haushaltsrahmenbedingungen, erklärte das Verkehrsministerium in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen. Im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr seien keine Kürzungen im Bereich der Radverkehrsinvestitionen vorgesehen.

Am geringen Fortschritt des Ausbaus der Radwege an den Landstraßen in Hessen gibt es seit Jahren Kritik. 235 Vorhaben im ganzen Bundesland befinden sich den Angaben zufolge derzeit in Planung. Deren Finanzierung sei nicht gefährdet, betonte Staatssekretär Umut Sönmez (SPD). Das Land werde die Radinfrastruktur in eigener Verantwortung weiter ausbauen und auch die Kommunen beim Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr unterstützen.