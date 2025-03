Frankfurts Basketballer müssen nächsten Ausfall verkraften

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Skyliners Frankfurt müssen in der Basketball-Bundesliga auf einen weiteren Profi verzichten. Forward Christoph Philipps verletzte sich am vergangenen Spieltag am linken Schienbeinkopf und fällt aufgrund einer Fraktur für den Rest der Saison aus, wie die Skyliners mitteilten. Aktuell fehlen auch Trey Calvin (Leiste) sowie David Muenkat (Sprunggelenk).