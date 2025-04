Verletzungsmisere bei Frankfurts Basketballern hält an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Verletzungspech bei den Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga geht weiter. Wie die Hessen mitteilten, erwies sich die Leistenblessur von Trey Calvin doch als schwerwiegend. Der Point Guard muss nun bereits am Donnerstag in Berlin operiert werden und fällt bis zum Saisonende aus.