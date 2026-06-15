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Frankfurts Fenyö wechselt fest zu Dardai-Club

Eintracht Frankfurts Noah Fenyö bleibt nach seiner Leihe dauerhaft beim ungarischen Club Ujpest FC. Eine Rückkehr ist dennoch nicht ganz ausgeschlossen.

Eintracht Frankfurt gibt Defensivspieler Noah Fenyö fest nach Ungarn ab. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Eintracht Frankfurt gibt Defensivspieler Noah Fenyö fest nach Ungarn ab. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Noah Fenyö wechselt zur kommenden Saison fest vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum ungarischen Club Ujpest FC. Der Verein aus Budapest mit Sportdirektor Pal Dardai zog nach einer halbjährigen Leihe die Kaufoption für den Defensivspieler. Die Eintracht sicherte sich nach eigenen Angaben aber eine Rückkaufoption.

Fenyö war 2016 ins Nachwuchsleistungszentrum der Frankfurter gewechselt. Im Sommer 2024 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, den der ungarische U21-Nationalspieler anschließend vorzeitig bis 2029 verlängerte.

Auf ein Profispiel für die Eintracht kam er nie. Für Ujpest machte der 20 Jahre alte Fenyö hingegen bereits 15 Spiele in der höchsten Liga Ungarns. Sportdirektor Dardai war viele Jahre für Hertha BSC aktiv, erst als Spieler, dann als Trainer.

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