Frankfurts «Highlight-Spiele»: Erst Besiktas, dann Bayern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Es ist eine spannende Frage, wo es in den kommenden Tagen lauter wird: Am Donnerstagabend in Istanbul, wo es die Fans von Besiktas mit ihrem Lärm beim Torjubel sogar schon einmal in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft haben? Oder am Sonntag im Frankfurter Stadion, wenn die Eintracht als Tabellenzweiter den Spitzenreiter Bayern München empfängt?