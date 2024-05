Frankfurts OB bittet um Hilfe für das Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) hat um Unterstützung für Verbesserungen im Frankfurter Bahnhofsviertel geworben. In seinem «Kommunalpolitischen Situationsbericht» in der Stadtverordnetenversammlung sagte er am Donnerstagabend: «Die Süchtigen brauchen Unterstützung. Das ist völlig unstrittig. Aber wenn ich sehe, dass Frankfurt sich zur Drogenhilfe-Einrichtung von vielen Menschen aus anderen Städten und Bundesländern entwickelt hat, frage ich mich, wohin das führen wird.»