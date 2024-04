Frankfurt will die Wende im Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Monate vor dem ersten Fußball-Europameisterschaftsspiel in Frankfurt hat die Stadt einen Maßnahmenkatalog für das Bahnhofsviertel vorgestellt. «Wir schauen nicht weg, wir schauen hin. Der Weg ist noch lang, aber wir handeln», sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Dienstag beim «Dialogforum Bahnhofsviertel». In der vergangenen Woche hatte eine britische Boulevardzeitung die Zustände in dem Stadtteil als «Zombieland» beschrieben.