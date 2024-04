Stadt über Pfeile auf Kaiserstraße: EM ist nicht der Anlass

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dicke bunte Pfeile weisen auf der Kaiserstraße in Frankfurt neuerdings unter anderem den Weg Richtung Bankenviertel und Innenstadt. «Es geht um die Gestaltung eines innerstädtischen, urbanen Ortes. Der Bahnhofsvorplatz und das Kaisertor werden neugestaltet», teilte die Stadt am Dienstag mit. Anlass sei explizit nicht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer, «sondern die Idee, mit einem Maßnahmenpaket die Situation im Bahnhofsviertel zu verbessern».