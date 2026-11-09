Frankfurts OB: Das Verbindende nicht aus dem Blick verlieren
Bei einer Gedenkveranstaltung in der Paulskirche blickt Mike Josef auf die Gegenwart. Die macht ihm Sorgen, aber er hat auch einen Vorschlag.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) hat bei einer Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht 1938 vor einer gesellschaftlichen Entwicklung gewarnt, in der Menschen erneut ausgegrenzt werden. «Heute spüren wir eine Stimmung in unserem Land, die vielen Bürgerinnen und Bürgern Angst macht», sagte Josef. «Es gibt Menschen und Kräfte, die gezielt Angst und Misstrauen, Vereinzelung und Missgunst schüren, um den Nährboden für Ausgrenzung, Hass und Gewalt zu bereiten.»
Josef rief dazu auf, das Verbindende nicht aus dem Blick zu verlieren. «Lassen wir uns nie wieder Lügen erzählen darüber, wer zu uns gehört, wer Teil dieser Gesellschaft ist und wer nicht. Lassen wir nicht zu, dass wieder ein Nährboden gedeiht, auf dem sich Hass und Gewalt breit machen.»
Mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt
Menschen teilten unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben oder ihrer gesellschaftlichen Stellung ähnliche Sorgen, Hoffnungen und Freuden. «Vergessen wir nicht, dass unsere Mitmenschen im Job, auf dem Weg dorthin und zurück, an der Kasse im Supermarkt, beim Elternabend, im Gym und hier in der Paulskirche möglicherweise mehr mit uns selbst gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick vermuten lässt», sagte Josef.
Auch in vielen anderen hessischen Städten gab es am 9. November Gedenkveranstaltungen. In der Pogromnacht 1938 wurden Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland Opfer nationalsozialistischer Gewalt.