Frankfurts Robin Koch zurück in DFB-Auswahl

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wie erwartet kehrt Robin Koch für die anstehenden Nations-League-Spiele in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Der Abwehrspieler von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hatte die letzten beiden Partien in Bosnien-Herzegowina (2:1) und gegen die Niederlande (1:0) verletzungsbedingt verpasst. Hüftprobleme hatten den 28-Jährigen vor rund vier Wochen zu einer Pause gezwungen. Seither stand Koch in allen fünf Begegnungen der Hessen wieder in der Startelf.