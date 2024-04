Frankfurts Shkiri fällt verletzungsbedingt aus

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss zum Start des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga kurzfristig auf Schlüsselfigur Ellyes Shkiri verzichten. Der 28 Jahre alte Tunesier hat nach Vereinsangaben mit leichten Faszienproblemen in der Wade zu kämpfen und kann damit am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen nicht spielen. In der Abwehr feiert Innenverteidiger Nnamdi Collins sein Profidebüt. Der 20-Jährige saß zuletzt häufiger auf der Bank, kam bei der Eintracht aber noch nicht zum Einsatz.