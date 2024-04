Kampf um Europa: Eintracht will gegen Bremen vorlegen

Frankfurt/Main (dpa) - Im Kampf um einen internationalen Startplatz will Eintracht Frankfurt zum Auftakt des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen Werder Bremen vorlegen. Der Tabellensechste geht am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) leicht favorisiert in das Duell mit den Bremern, die als Zehnter bereits elf Punkte Rückstand auf die Hessen haben.