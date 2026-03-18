Fußball-Bundesliga

Frankfurts Theate ist zurück auf dem Trainingsplatz

Nach mehrwöchiger Pause nach einer Meniskusverletzung kehrt Arthur Theate auf den Trainingsplatz von Eintracht Frankfurt zurück. Ist er auch schon eine Option für das Duell mit den Mainzern?

Zuletzt in Zivil, bald wieder auf dem Platz: Arthur Theate ist zurück im Mannschaftstraining. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Zuletzt in Zivil, bald wieder auf dem Platz: Arthur Theate ist zurück im Mannschaftstraining. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Arthur Theate ist am Mittwoch wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Der Abwehrspieler konnte zwar noch nicht in vollem Umfang das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten absolvieren, zumindest aber teilweise. Theate hatte sich Mitte Februar eine Meniskusverletzung im Knie zugezogen, die operiert werden musste und seither gefehlt.

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Für das Rhein-Main-Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FSV Mainz 05 ist der 25-Jährige aber wohl noch kein Thema für den Kader von Trainer Albert Riera.

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