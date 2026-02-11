Fußball-Bundesliga

Defensivspezialist Theate fehlt Eintracht Frankfurt vorerst

Für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach muss der neue Eintracht-Trainer Riera seine Abwehr umstellen. Ein Verteidiger fällt aus.

Arthur Theate fehlt Eintracht Frankfurt vorerst. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Arthur Theate fehlt Eintracht Frankfurt vorerst. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Abwehrspieler Arthur Theate verzichten. Der 25-Jährige hat sich in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag eine Knieverletzung zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Theate hat in der laufenden Saison bislang erst drei Pflichtspiele verpasst.

