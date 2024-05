Franz Dodel bekommt Literaturpreis für Endlosgedicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der mit 10.000 Euro dotierte Lyrikpreis «Orphil» der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden geht in diesem Jahr an den Schweizer Dichter Franz Dodel insbesondere für seinen Endlostext «Nicht bei Trost». An diesem Gedicht arbeitet der 1949 in Bern geborene Lyriker nach Angaben der Kommune vom Dienstag bereits seit 2002 regelmäßig weiter, nachzulesen auf seiner Internetseite franzdodel.ch.