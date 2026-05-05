Französischer Entsorger übernimmt Scholz Gruppe

Essingen (dpa/lsw) - Der Essinger Schrotthändler Scholz Recycling geht nach einem mehrmonatigen Verkaufsprozess in französische Hände über. Wie das Unternehmen aus dem Ostalbkreis mitteilte, übernimmt das Recycling- und Entsorgungsunternehmen Derichebourg Environnement SAS die Scholz-Gruppe. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Vollzug der Transaktion wird im Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 erwartet.

Hintergrund des Verkaufs ist die Schieflage beim Scholz-Mutterkonzern, der Chiho Environmental Group aus Hongkong. Die Scholz Gruppe gehört nach eigenen Angaben in Deutschland und in Europa zu den Schlüsselunternehmen im Bereich Rohstoffrecycling. Sie machte im Jahr 2024 rund drei Milliarden Euro Umsatz und beliefert als Anbieter von Schrott hunderte Stahlwerke, Gießereien und Schmelzwerke rund um den Globus.

Die 1872 gegründete Scholz Gruppe hat mehr als 3.500 Beschäftigte. Derichebourg ist derzeit in 13 Ländern tätig, beschäftigt weltweit rund 5.500 Mitarbeitende und ist an der Pariser Börse notiert.

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