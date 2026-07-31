Frau aus 22. Stock gestoßen? Urteil gegen Ehemann erwartet

Frankfurt/Rodgau (dpa/lhe) - Ein Mann soll seine Frau aus dem 22. Stock eines Hotels in die Tiefe gestoßen haben, um mit seiner Geliebten zusammenleben zu können und sich eine teure Scheidung zu sparen - an diesem Freitag (10.00 Uhr) will das Landgericht Frankfurt sein Urteil gegen den 60-Jährigen verkünden.

Die Staatsanwältin beantragte für den Deutsch-Briten eine lebenslange Freiheitsstrafe unter anderem wegen heimtückischen Mords. Die Rechtsanwältin plädierte auf einen Freispruch, es gebe für eine Verurteilung zu viele Fragezeichen. Der Angeklagte äußerte sich in dem fast vier Monate dauernden Prozess nicht.

Elf Jahre verheiratet, zwei Kinder

Das Paar war elf Jahre verheiratet gewesen und hatte mit den zwei gemeinsamen Kindern in einem Einfamilienhaus in Rodgau (Landkreis Offenbach) gelebt. Laut der Staatsanwaltschaft soll der Mann eine Affäre mit einer mehr als 20 Jahre jüngeren Frau begonnen haben, eine Scheidung hätte ihn jedoch finanziell ruiniert.

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Daher habe er seine Ehefrau töten wollen und hierfür ein Zimmer im 22. Stock eines Frankfurter Hotels gebucht. Dort soll er die betrunkene 40-Jährige am Abend des Vatertags im Mai 2023 über das Geländer des Balkons gestoßen haben. Sie fiel 61 Meter in die Tiefe und war sofort tot.

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