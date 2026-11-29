Frau aus brennender Wohnung über Balkon gerettet
Eine 61-Jährige muss mit einer Drehleiter aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden. Eine weitere Bewohnerin wird leicht verletzt. Auch die übrigen Menschen müssen ein Mehrfamilienhaus verlassen.
Salach (dpa/lsw) - Eine 61-Jährige ist in Salach (Kreis Göppingen) über den Balkon ihrer brennenden Wohnung gerettet worden. Feuerwehrleute brachten sie mit einer Drehleiter aus dem dritten Stock nach unten, wie die Polizei mitteilte. Die durch Rauchgas verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Eine 23 Jahre alte Bewohnerin wurde leicht verletzt. Die übrigen Bewohner kamen vorübergehend in einer nahe gelegenen Schule unter. Das Feuer war nach etwa einer Stunde gelöscht. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 200.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.