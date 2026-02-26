Frau bei Dachstuhlbrand verletzt - drei Menschen gerettet

Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Eine Frau ist bei einem Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Drei Menschen waren noch in dem Haus, als die Feuerwehr eintraf. Einer von ihnen hielt sich im Dachgeschoss auf. Die Einsatzkräfte hätten jedoch alle drei retten können.