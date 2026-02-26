Brände

Frau bei Dachstuhlbrand verletzt - drei Menschen gerettet

Feueralarm am Vormittag: Bewohner müssen aus ihrem brennenden Haus fliehen. Als die Feuerwehr eintrifft, befinden sich manche Menschen noch in ihren Wohnungen.

Die Feuerwehr kämpfte in Edingen-Neckarhausen gegen die Flammen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Eine Frau ist bei einem Dachstuhlbrand in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) leicht verletzt worden. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung, wie eine Polizeisprecherin sagte. Drei Menschen waren noch in dem Haus, als die Feuerwehr eintraf. Einer von ihnen hielt sich im Dachgeschoss auf. Die Einsatzkräfte hätten jedoch alle drei retten können.

Die restlichen Bewohner konnten das brennende Mehrfamilienhaus eigenständig verlassen. Wie viele Menschen sich insgesamt dort aufhielten, war zunächst unklar.

Das Feuer war auch am frühen Nachmittag noch nicht vollständig gelöscht. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

