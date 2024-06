Frau bei mutmaßlichem Familienstreit mit Stichen verletzt

Wie die Polizei in Offenbach am Main am Samstagabend mitteilte, hatte ein Nachbar am späten Mittag die Polizei alarmiert, als er den mutmaßlichen Familienstreit mitbekam. Die Beamten rückten aus und fanden die 48-jährige Frau, die mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam.