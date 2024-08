Mann in Frankfurt mit mehreren Stichen verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt ist ein Mann mit mehreren Stichen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, bestehe keine Lebensgefahr. Der Mann wurde demnach am Mittwochabend verletzt an der Untermainbrücke am nördlichen Mainufer gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.