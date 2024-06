Motiv nach Messerangriff am Mainufer weiterhin unklar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff auf eine 41 Jahre alte Frau am Frankfurter Mainufer ist das Motiv weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte. Ein 19-Jähriger wird beschuldigt, einer auf einer Parkbank sitzenden Frau am Montag plötzlich von hinten mit einem Cuttermesser in den Kopf und Hals gestochen zu haben. Es gebe keinen Hinweis auf ein politisches Motiv, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies bereits am Mittwoch.