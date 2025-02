Prozess nach Messerangriff am Mainufer beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff auf eine Frau am Frankfurter Mainufer im Sommer 2024 beginnt am Morgen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft geht von psychischen Erkrankungen des Mannes aus. In dem sogenannten Sicherungsverfahren steht daher die dauerhafte Unterbringung des heute 20-jährigen Mannes in einer speziellen psychiatrischen Einrichtung im Raum.