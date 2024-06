Frau auf Parkbank mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa) - Ein Mann hat in Frankfurt eine auf einer Parkbank sitzende Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 19-Jährige habe ihr plötzlich von hinten mit einem Cuttermesser in den Kopf und Hals gestochen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die 41 Jahre alte Frau habe einige Meter flüchten können. Dann sei sie gestolpert und gefallen, der Mann habe weiter auf sie eingestochen.

Als Zeugen zum Tatort am Mainufer liefen, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Die Polizei entdeckte den Afghanen kurze Zeit nach der Tat am Montagnachmittag in einem Gebüsch, er wurde in Untersuchungshaft genommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Hintergründe und das Motiv der Tat waren der Mitteilung zufolge zunächst unklar.