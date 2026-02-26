Vorfall in Wiesbaden

Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr

Fund mit Folgen: Nach dem Abgeben einer verdächtigen Dose bei der Feuerwehr reagiert diese mit Sicherheitsmaßnahmen. Auch der Verkehr ist davon betroffen.

Bei der Wiesbadener Feuerwehr gab es Aufregung um eine Dose mit radioaktivem Zeichen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa
Bei der Wiesbadener Feuerwehr gab es Aufregung um eine Dose mit radioaktivem Zeichen (Symbolbild).

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine im Keller gefundene Dose mit einem Zeichen für Radioaktivität hat in Wiesbaden für Aufregung gesorgt. Gefunden hatte die Dose eine ältere Frau - und brachte sie gemeinsam mit ihrem Sohn zur Feuerwache, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt. Daraufhin seien «maximale Vorsichtsmaßnahmen» eingeleitet worden, wie sie für den Fall von Radioaktivität gelten. Unter anderem wurde vorübergehend die angrenzende Straße gesperrt. Messungen hätten aber keine erhöhten Strahlungswerte ergeben, so dass Entwarnung gegeben worden sei.

