Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine im Keller gefundene Dose mit einem Zeichen für Radioaktivität hat in Wiesbaden für Aufregung gesorgt. Gefunden hatte die Dose eine ältere Frau - und brachte sie gemeinsam mit ihrem Sohn zur Feuerwache, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt. Daraufhin seien «maximale Vorsichtsmaßnahmen» eingeleitet worden, wie sie für den Fall von Radioaktivität gelten. Unter anderem wurde vorübergehend die angrenzende Straße gesperrt. Messungen hätten aber keine erhöhten Strahlungswerte ergeben, so dass Entwarnung gegeben worden sei.