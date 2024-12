Bensheim (dpa/lhe) - Eine 34-Jährige ist in einer Wohnung in Bensheim durch Stichverletzungen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten ihren getrennt von ihr lebenden Ehemann vorläufig fest. Der 36-Jährige habe sich in den frühen Morgenstunden nach der Tat vor dem Haus aufgehalten. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam.