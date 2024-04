Frau getötet - Polizei nimmt tatverdächtigen Sohn fest

Brechen (dpa/lhe) - Eine 75-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in ihrem Haus in Brechen im Landkreis Limburg-Weilburg Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zu dem Zweifamilienhaus gerufen worden, weil dort ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben soll. Vor Ort fanden sie die leblose Frau sowie ihren tatverdächtigen 55-jährigen Sohn. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Der Rettungsdienst und ein Notarzt konnten den Angaben zufolge nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kriminalpolizei sei im Einsatz und ermittele auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, hieß es in der Mitteilung.