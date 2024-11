23-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit anderem Fahrrad

Brechen (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Radfahrer ist nach einer Kollision mit einem anderen Radfahrer in Brechen (Landkreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen. Die beiden Radfahrer waren in der Nacht zum Sonntag auf der Schulstraße in Oberbrechen unterwegs, als sie vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Räder verloren, wie die Polizei mitteilte. Sie stießen seitlich gegeneinander und stürzten beide.