Zwei Männer stürzen von Fastnachtswagen: Schwer verletzt

Hünfelden (dpa/lhe) - Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug sind zwei Männer in Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Fastnachtswagen gestürzt und schwer verletzt worden. Das Gespann aus Traktor und Anhänger mit Holzaufbau sei am Samstagachmittag vom Ortsteil Dauborn zum Ortsteil Kirberg gefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Auf dem Anhänger befanden sich demnach mehrere Personen. Der 50-Jährige und der 31-Jährige stürzten den Angaben zufolge während der Fahrt aus großer Höhe von dem Aufbau auf die Straße.

Auch in Rheinland-Pfalz kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall im Zusammenhang mit einem Fastnachtsumzug. Ein 20-jähriger Mann geriet am späten Nachmittag, nachdem der dortige Umzug bereits beendet war, in St. Goarshausen nahe Koblenz unter einen fahrenden Karnevalswagen und erlitt tödliche Verletzungen.