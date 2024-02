Polizei ermittelt weiter zu Sturz von Fastnachtswagen

Hünfelden (dpa/lhe) - Nachdem zwei Männer in Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg) von einem Fastnachtswagen gestürzt sind und sich schwer verletzt haben, ermittelt die Polizei weiter zur Unfallursache. Der 50-Jährige und der 31-Jährige befänden sich mittlerweile in einem stabilen Zustand, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Beide hatten bei dem Sturz am Samstag schwere Kopfverletzungen erlitten, wie es weiter hieß. Bislang sei die Ursache für den Sturz noch unklar. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.