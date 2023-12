Zwei Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Hünfelden (dpa/lhe)- Zwei Fußgänger wurden bei einem Unfall in der Gemeinde Hünfelden-Kirberg (Landkreis Limburg-Weilburg) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, erfasste das Auto die beiden Fußgänger - einen Mann und eine Frau - am Sonntagabend mit geringer Geschwindigkeit. Die Frau zog sich beim Sturz schwere Verletzungen am Kopf zu und befindet sich laut einer Sprecherin der Polizei in Lebensgefahr.