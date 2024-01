Frau getötet und verbrannt - Ermittlungen dauern an

Limburg (dpa/lhe) - Im Fall einer im mittelhessischen Haiger (Lahn-Dill-Kreis) getöteten 26-Jährigen dauern die Ermittlungen an. Ein 23-Jähriger soll das Opfer auf ein Wiesenstück gelockt haben. Dort soll er die Frau erschlagen und verbrannt haben. Erste Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergaben sich am 3. Januar, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Es habe sich um eine Frau aus dem Umfeld des Tatverdächtigen gehandelt.