Mann soll Frau getötet und Leiche verbrannt haben

Limburg (dpa) - Ein 23-Jähriger soll im mittelhessischen Haiger eine Frau getötet und deren Leiche anschließend an Ort und Stelle verbrannt haben. Gegen den Mann wurde Haftbefehl am Freitag erlassen, wie die Polizei am Samstag in Gießen mitteilte. Er soll nach den Angaben das 26-jährige Opfer im Februar 2023 gemeinsam mit seiner damaligen Lebensgefährtin auf ein Wiesenstück im Haigerer Ortsteil Weidelbach gelockt und dort vermutlich erschlagen haben.