Frau greift in Streit ein und wird zu Boden gestoßen

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ihrem couragierten Eingreifen in einen Streit soll eine Frau am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Boden gestoßen und mehrfach bedroht worden sein. Ein 25-Jähriger war laut Bundespolizei am Sonntagmorgen mit seiner Freundin in Streit geraten und soll die 26-Jährige am Arm gepackt haben. Eine 36-Jährige soll ihn darauf angesprochen haben. Daraufhin soll er sie gestoßen und bedroht haben. Alarmierte Streifen trafen den Mann noch im Bahnhof an. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung ermittelt.