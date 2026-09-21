Angriff am Hauptbahnhof

Frau greift in Streit ein und wird zu Boden gestoßen

Morgens eskaliert in Stuttgart ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Eine Unbeteiligte greift ein und soll dafür gestoßen und bedroht worden sein.

Die Bundespolizei nahm den Mann am Hauptbahnhof in Stuttgart fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Bundespolizei nahm den Mann am Hauptbahnhof in Stuttgart fest. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach ihrem couragierten Eingreifen in einen Streit soll eine Frau am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Boden gestoßen und mehrfach bedroht worden sein. Ein 25-Jähriger war laut Bundespolizei am Sonntagmorgen mit seiner Freundin in Streit geraten und soll die 26-Jährige am Arm gepackt haben. Eine 36-Jährige soll ihn darauf angesprochen haben. Daraufhin soll er sie gestoßen und bedroht haben. Alarmierte Streifen trafen den Mann noch im Bahnhof an. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung ermittelt.

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